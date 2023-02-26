Ziya Şengül hayatını kaybetti. Türk futbolunun efsane ismiydi

Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından, 'Ziya Kaptan' lakaplı Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Spor yazarı Gökhan Dinç'in duyurduğu haberde Şengül'ün bugün vefat ettiği bildirildi.

Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Futbol kariyeri sonrası Fenerbahçe'de teknik olarak da çalışan Ziya Şengül, yorumculuk da yapmıştı.



Ziya Şengül kimdir?

Ad Soyad: Ziya Şengül

Doğum Tarihi: 1944

Nereli: İstanbul Meslekler:

Futbolcu, Teknik Direktör Son olarak “Serbest Vuruş” adlı programda görev yapmaktı.

Ziya Şengül, 1944 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Futbola Ankara PTT’de başladı. 1964 yılında 20 yaşında Fenerbahçe‘ye transfer oldu.



Ziya Şengül, transfer olduğu Fenerbahçe‘de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu. Fenerbahçe’de ve Milli Takım’a kaptanlık yaptı.

2001 ile 2013 yılları arasında tv8’de Pazar ve Pazartesi akşamları ekrana gelen Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. Milli takımda oynadığı 21 maçın 17sinde kaptanlık yaptı.

1975 yılında Fenerbahçe–Trabzonspor maçında jübilesini yaparak aktif futbol hayatına son verdi.

360 TV’de Serhat Ulueren‘in sunduğu “Telegol” programında Gökmen Özdenak ile birlikte yorumculuk yaptı.

