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Ziyafet Sofrası adlı tiyatro oyunu beğenildi

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Ziyafet Sofrası' oyunu, Başakşehir'deki tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:56
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Ziyafet Sofrası adlı tiyatro oyunu beğenildi

Ziyafet Sofrası adlı tiyatro oyunu beğenildi
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DHA

İki sarhoşun bir dergâhtaki manevi yolculuğunu ele alan oyun ayakta alkışlandı. Başakşehir Belediyesi, yeni kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini birbirinden keyifli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde perdeler bu sefer 'Ziyafet Sofrası' için açıldı.

Başakşehir'deki tiyatroseverler, 9 yılda 500'den fazla sahne alan oyunu ilgiyle izledi. Ayşe Şahinboy'un uyarladığı, Osman Doğan'ın yönettiği oyunda, Üsküdar'da karınlarını doyurmak için Hüdai Dergâhı'na yolu düşen iki sarhoşun manevi yolculuğu anlatıldı. Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal'in komik olaylara sahne olan yolculuğu vatandaşlar tarafından ayakta alkışladı.

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