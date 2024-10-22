Ziyarete gittiği teyzesinin evinin önünde öldürüldü

Kaynak: İHA
Ziyarete gittiği teyzesinin evinin önünde öldürüldü

Adana’da teyzesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerine gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 19 yaşındaki Samet Aslan teyzesini ziyarete geldi. Evin önünde bulunan Aslan, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Samet Aslan, karın, sırt ve baldır bölgesinden kurşun yarası aldı.

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Akrabaları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Aslan’ın akrabası olan Mahmut Yüksel, “Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına düşmüş. En son yeğenimiz vefat etti. Silahla vuruluyor yeğenim, teyzenin evinin önünde vurulmuş. Kimin vurduğu da belli değil” dedi.

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