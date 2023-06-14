Ziyech Arabistan yolcusu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Cristiano Ronaldo’yu transfer ederek dünya futbolunda tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’ın bu yazki transfer hedefi Chelsea’den Hakim Ziyech oldu.

Ziyech’in yaratıcılığının ve pas kalitesinin Ronaldo’yu birçok gol pozisyonuna sokacağına inanan Al-Nassr yetkilileri 30 yaşındaki oyuncunun transferi için çalışmalar yürütmeye başladı.

Standart Sport’ta yer alan habere göre; geniş Chelsea kadrosunda süre bulması kolay görünmeyen Faslı futbolcu kış transfer döneminde Fenerbahçe’nin de gündemine gelmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.