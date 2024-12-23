Ziyech’e Avrupa’dan talipler çıktı. 6 kulüp takipte

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Hakim Ziyech için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. İtalyan basınında yer alan habere göre; İtalya'da Torino, Cagliari, Venezia ve Como gibi takımlar Ziyech'in durumunu yakından takip ediyor.



Öte yandan İngiliz ekipleri Takımlarını güçlendirmek isteyen Ipswich Town ve West Ham United, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında.



Faslı oyuncunun uluslararası tecrübesi ve oyun zekasının, Avrupa'da transfer piyasasında adının sıklıkla geçmesine yol açtığı ifade edildi.



Galatasaray'da son maçlarda kadroya alınmayan Hakim Ziyech ile Galatasaray arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yıldız oyuncunun yeni adresi belli olacak.