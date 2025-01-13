Ziyech’e İtalyan devi talip oldu

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Ziyech’e İtalyan devi talip oldu

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular listesinin başında yer alan Ziyech’in yeni talibi belli oldu. İtalyan devi tecrübeli oyucuyu radarına aldı.

Ara transferde kadrosuna forvet ve savunma oyuncuları katmak isteyen Galatasaray diğer yandan da gönderilecekler listesindeki oyuncular ile yolları ayırmaya çalışıyor. Sarı kırmızılılarda listenin başında Ziyech bulunuyor.

Faslı oyuncu ile Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan taliplerin olduğu belirtiliyor. İtalyan basını tecrübeli oyuncuya talip olan son takımı açıkladı.

La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de, Hakim Ziyech olduğunu söyledi. Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

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