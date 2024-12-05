Ziyech’e sürpriz talip çıktı. Takımda kesinlikle istenmiyor

Galatasaray’da büyük hayal kırıklığına neden olan Ziyech kadroda kesinlikle düşünülmüyor. Kendisine kulüp arayan faslı oyuncuya sürpriz talip çıktı.

Gelen son bilgilere göre Fransız Rennes kulübü Ziyech’e talip oldu. Tecrübeli oyuncunun teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Ziyech’e Arap ülkelerinden ve ABD’den de tekliflerin olduğu belirtiliyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta 317 dakika sahada kalan 31 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken, 1 asiste imza attı.