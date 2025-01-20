Ziyech’in Galatasaray’a maliyeti ortaya çıktı. Yeni durağı Suudi Arabistan olacak

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ziyech yeni takımı ile anlaştı. Tecrübeli oyuncunun Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fateh forması giymesi bekleniyor.

Ancak Faslı oyuncunun sezon sonuna kadar alacaklarını talep etmesi transferi zora soktu. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray’dan istediği alacaklarının 2,9 milyon euroyu bulduğu öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetimin bu rakamı aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Hakim Ziyech’in Galatasaray’da kalsa bile sarı kırmızılı formayı giymesi beklenmiyor. Sezon başından bu yana 11 maça çıkan Ziyech 1 asist yaptı.