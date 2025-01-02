Ziyech’in son talebi yönetimi çıldırttı

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen ve ara transferde takımdan ayrılması beklenen Ziyech’in talipleri yönetimi çıldırttı. Tün alacaklarının ödenmesini isteyen tecrübeli oyuncu, sözleşmesindeki bonusların da ödenmesini talep etti.

Gelen son bilgilere göre, Ziyech, sarı kırmızılılara transfer olurken sözleşmesinde konulan “Sezon başı diz sakatlığı yaşamazsa 1.5 milyon euro” alır maddesinden yola çıkarak bu paranın ödenmesini yönetimden talep etti.

Faslı oyuncunun takımdan ayırılırken toplam 8 milyon euro talep etti. Sarı kırmızılı yönetim bu parayı aşağı çekmeye çalışırken çıkacak sonuç merakla bekleniyor.