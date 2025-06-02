Ziyech'in yeni adresi belli oldu

Ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini feshederek Katar ekibi Al-Duhail'e imza atan Faslı yıldız Hakim Ziyech, bu takımında da tutunamadı.

Al Duhail forması ile 10 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Ziyech, sezonun bitmesinin ardından Katar'dan da ayrıldı.

Africafoot'ta yer alan habere göre Wydad Casablanca, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Wydad Casablanca başkanı Hicham Aït Menna'ya yakın bir kaynak, ABD'de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası amacıyla kadrosunu geliştirmek için Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istediğini açıkladı.