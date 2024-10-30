Ziyech’in yeni adresi belli oldu. Ara transferde gidecek

Galatasaray’da performansı hayal kırıklığına neden olan Hakim Ziyech'in takıma girmesi neredeyse imkansız hale geldi. Faslı oyuncunun ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor.

Gelen son haberlere göre 31 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ABD olabilir. Tecrübeli oyuncunun ara transfer dönemde MLS ekiplerinden biriyle anlaşabileceği belirtiliyor. Ziyech’in değişen sistem nedeniyle ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 256 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.