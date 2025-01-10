Ziyech’in yeni durağı Suudi Arabistan mı olacak? Görüşmeler başladı

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer olan Ziyech’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un takımda istemediği tecrübeli oyuncuya İngiltere ve Fransa’dan taliplerin olduğu belirtiliyor.

Fas basınında çıkan haberlere göre, Ziyech’e sürpriz bir talip çıktı. Buna göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Fas basınından Bladi'nin haberine göre; sarı kırmızılı futbolcuyla ilgilenen takımlar listesine şimdi de Al Fateh eklendi. Suudi kulübünün, ara transfer döneminde Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Ziyech teklifi kabul etmesi halinde Al Fateh'te forma giyen vatandaşları Marwane Saadane ve Mourad Batna ile bir araya gelecek.

Bu sezon Galatasaray'da 11 maça çıkan Hakim Ziyech, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.