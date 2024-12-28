Ziyech’ten Galatasaray yönetimini şoke eden talep

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Ziyech’ten Galatasaray yönetimini şoke eden talep

Galatasaray’dan ayrılması beklenen Ziyech’in son talebi yönetimi şoke etti. Sarı kırmızılı yönetimin söz konusu talebe karşı takınacağı tavır belirsizliğini koruyor.

Galatasaray’da büyük hayal kırıklığına neden olan Ziyech’in takımdan ayrılması bekleniyor. Gelen son haberler tecrübeli oyuncu ile sarı kırmızılı yönetim arasındaki iplerin koptuğunu ortaya koydu.

Faslı oyuncunun kendine kulüp aradığı ve Galatasaray yönetimin bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Okan Buruk’un kesinlikle kadroda düşünmediği Ziyech’in son talebi yönetimde şok etkisine neden oldu. Buna göre tecrübeli oyuncu takımdan ayrılmak için tüm alacaklarını talep etti.

Ziyech’in talebi karşısında Galatasaray yönetiminin takınacağı tavır henüz belirsizliğini koruyor.

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