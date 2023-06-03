Zlatan Ibrahimovic kararını verdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Milan'da bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Zlatan Ibrahimovic, 41 yaşında olmasına rağmen futbol oynamaya devam etmek istiyor.

"HİÇ SANMIYORUM"

Ibrahimovic'in La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, "Vazgeçecek biri değilim. Ama yaptığınız işte de neşe olmalı, futbol oynarken huzur bulmaktan kendimi alamıyorum. Sanırım hala verecek bir şeyim var. Bırakmayı düşünmek mi? Hiç sanmıyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. Kafam çok güçlü, her döndüğümde kendimi Superman gibi hissediyorum ama dengeye sahip olmalıyım.'' ifadelerini kullandı.

HEDEFİ EURO 2024

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon formayı unutan Ibrahimovic, gelecek sezon düzenli forma şansı bularak formunu yakalamak istiyor. İsveçli futbolcunun kariyerinin son aşamasında en büyük hayali 2024 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek olduğunu da ayrıca ifade etti.