Savunma Sanayiinde Neredeyiz? -3- ZMA, yabancı ortaklıkla Türkiye'de üretilecek ilk projelerden biriydi

* Bütün proje paketleri belirlenmiş ve böylece savunma sanayi alanında yıllarca sürecek çok geniş bir çalışma alanı açılmıştı

* ZMA, zamanla önemli mesafe kat ederek her çeşit paletli zırhlı savaş araçları ve personel taşıyıcıları üretimi alanında kabiliyet kazandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının harekât kabiliyetini artıracak projeler:

*Zırhlı Muharebe Araçları Üretimi

*Taktik Tekerlekli Araçlar Üretimi İçin Yerli Sanayii Destekleme

*M-47 Tanklarının Modernizasyonunu Destekleme

*Yerli Ana Muharebe Tankı Geliştirme Projesine başlama.

Hava Kuvvetlerinin Hava Araçları İhtiyacı İle İlgili Projeler:

*F-16 Savaş Uçağı

*Hafif Nakliye Uçağı

*Helikopter Tedarik ve Ortak Üretim Projesi

*Eğitim Uçağı

*İnsansız Hava Araçları

*Stratejik Nakliye Uçağı Avrupa Ortak Üretim Projesi

*F-16 Motor Sanayi.

Deniz Kuvvetleri İle İlgili Projeler:

*Mayın Avlama Gemisi

*Denizde İkmal Gemisi

*Sahil Güvenlik Botları

*Uzun Ufuk Projesi

Silah Sistemleri İle İlgili Projeler:

*Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

*Roket Sanayinin Kurulması

Elektronik Sistemler:

*Mobil Radar Projesi

*HF-SSB Frekans Atlamalı Telsiz Haberleşme Sistemi

*Çeşitli Sistemlerin Elektronik Donanım İhtiyaçları

Araştırma-Geliştirme Projeleri:

İstanbul İleri Teknoloji Parkı ve Havacılık Merkezi

1986-1993 Arası Önemli Hazır Alımlar:

*İki batarya Çok Namlulu Roket (MLRS),

*14 Adet İnsansız Hava Aracı,

*8 Adet firkateyn tedariki,

*3 Adet havada ikmal (tanker) uçağı,

*Silahlı helikopter tedariki olarak sıralanabilir.

Uygulamaları anlatarak bugünlere gelişin ana parametrelerini, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı özet olarak vermeye devam edeceğim.

Türkiye'nin savunma sanayii uzun yılların birikimini yansıtır. Bu alanda ilerlemek kolay değildir, uzun ve ince bir yoldur. İyi düşünülmüş ilişkiler ve ortaklıklarla yürütülen bir satrançtır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın iyi düşünülmüş bir stratejisi vardı. Uygulamaları da plan ve program dâhilindeydi. Her proje, en ince noktalara kadar incelenir ve onaya sunulurdu. Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne Başbakan başkanlık ederdi. Komite'nin çalışma takvimi belliydi. Ancak her ihtiyaç duyulduğunda toplanır ve kararların gecikmeden alınması sağlanırdı. Birinci bölümde sıraladığım projelerle ilgili çalışmaların her safhası müzakere edilir, ara ve nihai kararlarla sonuca ulaşılırdı. Uygulamalar da bu hızdaydı.

Plan ve programlar, kısa, orta ve uzun vadede ele alınacak ve geliştirilecek şekilde düşünülmüştü. Bütün proje paketleri belirlenmiş ve böylece savunma sanayi alanında yıllarca sürecek çok geniş bir çalışma alanı açılmıştı. Savunma Sanayinin gelişme alanı belirlenirken silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları, dünyadaki gelişmeler ve değişim hep göz önünde bulundurulmuştur. En kritik alanlardan biridir. Devletlerin pozisyonları bellidir. Sırlarını tutabildikleri kadar gizli tutarlar. Gizliliği yanında ticari bakımdan da büyük bir rekabet vardır. Bunları bilerek hareket edeceksiniz, sabırlı ve ısrarlı olacaksınız, başka türlü ilerleyemezsiniz.

Uygulamaya konacak projelerle ilgili yerli ve yabancı ortaklıkların vereceği tekliflerin değerlendirilmesinde, önceden belirlenmiş şu hususlar ve esaslar gözetilmiştir:

*Askeri açıdan değerlendirme

*Ekonomik açıdan değerlendirme

*Sanayileşme stratejisi açısından değerlendirme

Projelerin, üç aşamalı bir sanayileşme stratejisi ile gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Bunlar somut gerçekliklerle hesaplanmış işlerdi. Tesadüflere yer bırakmayacak kadar, her ihtimal düşünülür ve boşluk bırakmamaya dikkat edilirdi.

Birinci aşamada; yerli üretim ve montaj ile başlanacaktı. Yerli - yabancı ortaklıklar organize edilecek ve yatırımları desteklenecekti. Bu ortaklıklarla modern savunma sanayi alanında üretim teknolojilerini öğrenmek, mühendis ve teknisyen yetiştirmek, tecrübe kazanmak ve ayrıca Araştırma - Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini başlatmak esastı.

İkinci aşamada; birinci aşama faaliyetlerine ilave olarak, imkân oldukça uluslararası ortaklıklara girmek, yerli parça üretimini teşvik etmek ve bu amaçla yan sanayi desteklemek ve savunma sanayi alanında Ar-Ge faaliyetlerini genişletmek vardı.

Üçüncü aşamada; birinci ve ikinci aşamalara ilave olarak, Ar-Ge'den başlayarak yerli ürün ve sistem tasarımı geliştirme ve üretime geçiş hedeflenmişti. Bu hususlara sıkı bir disiplinle uyuldu. Zaten başka türlü sonuç alınamazdı. Gelişmiş teknolojilerin geçirdiği süreç de çok uzundur. Hemen bir yere gelemezsiniz. Bir yerden başlar ve aşama aşama gelişir. Zira başlangıç itibariyle dünyada hazır bir teknoloji yoktur. Yüzyıllar süren bir çalışmayla bugünlere gelinmiştir. Biz, hazır bulduğumuz bu teknolojik birikimi edinmek için de yıllarca uğraşacaktık. Bu da bir tecrübe birikimi ister ve yıllar alır. Japonya, Güney Kore, Çin gibi sondan geriye bir zincir oluşturarak kısa tutmak zorundaydık.

4- Projeler ve gelişmeler/Kara platformları

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekât kabiliyetini artıracak çeşitli tipte, Zırhlı Muhabere Araçları, Taktik Tekerlekli Araçlar, Hafif Tank ve Ana Muhabere Tank proje paketleri ele alındı. Bunlar, silahlı kuvvetlerimizle belirlediğimiz önceliklere göre tespit edildi.

1.Zırhlı Muhabere Araçları (ZMA)

ZMA, yabancı ortaklıkla Türkiye'de üretilecek ilk projelerden biriydi. NATO standardında hazırlanmış teklif alma dosyası ve değerlendirmeler sonucu ABD FMC-YERLİ NUROL firmaları ortak teklifi ihaleyi kazandı. Ankara - Gölbaşı civarında kurulan fabrikada yüzde 14 yerli katkı ile üretime başlandı. Ayrıca, bu aracın alt sistemleri, kule, 25 mm top, motor, transmisyon ve gece görüş sistemlerinin TSK'nın isteklerine göre değişimi de gerçekleştirildi. O gün için, ileri teknoloji ihtiva eden sistemlerle donatılan ZMA, TSK'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye getirildi. Gece görüş sistemi dâhil elektronik aksamlar Türkiye'de, yerli sanayi tesisleri bünyesinde imal edilmesine imkân sağlandı.

ZMA üretim tesisleri, zamanla önemli mesafe kat ederek her çeşit paletli zırhlı savaş araçları ve personel taşıyıcıları üretimi alanında kabiliyet kazandı, TSK ve yurt dışı kullanıcı talep ve ihtiyaçlara cevap verecek seviyeye ulaştı. Yurt içinde geliştirilen 6x6, 8x8 yeni nesil lastik tekerlekli zırhlı araç üretimleri de zırhlı araçlar ailesine dâhil edildi. Önemli bir başarıdır.

Yeni tasarımla,

*Seyyar Yüzücü Köprü

*Zırhlı Muharebe İstihdam İş Makinası

*Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Silah Sistemlerini taşıyıcı araçlar bu tesislerde üretilmeye ve yurt içi ve dışı pazarlara satılmaya başlandı. Bütün bu üretimlerde yerli katkı oranı gittikçe artarak devam etti ve Ankara-Gölbaşı Tesisleri, zamanla tamamen yerli özellik kazandı ve ana muharebe tankı hariç, askeri kara araçları üretim merkezi oldu.

YARIN: Doğru tercihlerle kolay yapılacak iş yapılamayacak hale getirildi