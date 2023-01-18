Sosyal medyada son zamanlarda zombi insan denilen bazı görüntüler dolaşmaya başladı. Zombi insan görüntülerinin ardından zombi insan nedir gibi konular araştırılmaya başlandı. Peki, Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Sosyal medyada zombi insan adı altında bazı videolar yayılmaya başlandı. Çin’de çekildiği söylenen görüntülerde zombi insan olan bu kişiler saldırgan davranışlar sergiliyor.

Metro’da çekilen bir diğer videoda seyahat eden genç bir kadın adamın üzerine atlayarak yüzünü parçalıyor. Bu görüntüler sonrasında zombi insan sosyal medyayı çalkaladı.

Dikkat çeken görüntüler sonrasında zombi insan nedir, nerede gibi sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

ZOMBİ İNSAN NEDİR?

Videoda yer alan kadının darbeleriyle hastanelik olan adamın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, genç kadının yerlerdeki garip hareketleri ve saldırganlığı "Zombi insan" iddialarına neden olmuştu.

Çin'i kasıp kavuran iddianın ardından bugün yeni bir görüntü ise Kolombiya'dan geldi. Hastaneye yatırılan genç bir adamın, yatağından doğrularak tuhaf hareketler yaptığı anların yer aldığı videoda, gitgide saldırganlaştığı ifade edilen adama sağlıkçıların sert şekilde müdahale ettikleri görüldü.