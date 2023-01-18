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  • Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Son zamanlarda internette zombi insan adı altında bazı videolar yayılmaya başladı. Yurtdışında çekilen görüntülerde zombi insan olduğu söylenen kişiler saldırgan davranışlar sergiliyor. Tüm bu görüntülerden sonra zombi insan nedir, nerede gibi konular araştırılmaya başlandı. Peki, Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:28
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Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?
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Sosyal medyada son zamanlarda zombi insan denilen bazı görüntüler dolaşmaya başladı. Zombi insan görüntülerinin ardından zombi insan nedir gibi konular araştırılmaya başlandı. Peki, Zombi insan nedir? Zombi insan nerede, hangi ülkede görüldü?

Sosyal medyada zombi insan adı altında bazı videolar yayılmaya başlandı. Çin’de çekildiği söylenen görüntülerde zombi insan olan bu kişiler saldırgan davranışlar sergiliyor.

Metro’da çekilen bir diğer videoda seyahat eden genç bir kadın adamın üzerine atlayarak yüzünü parçalıyor. Bu görüntüler sonrasında zombi insan sosyal medyayı çalkaladı.

Dikkat çeken görüntüler sonrasında zombi insan nedir, nerede gibi sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

ZOMBİ İNSAN NEDİR?

Videoda yer alan kadının darbeleriyle hastanelik olan adamın durumunun iyi olduğu ifade edilirken, genç kadının yerlerdeki garip hareketleri ve saldırganlığı "Zombi insan" iddialarına neden olmuştu.

Çin'i kasıp kavuran iddianın ardından bugün yeni bir görüntü ise Kolombiya'dan geldi. Hastaneye yatırılan genç bir adamın, yatağından doğrularak tuhaf hareketler yaptığı anların yer aldığı videoda, gitgide saldırganlaştığı ifade edilen adama sağlıkçıların sert şekilde müdahale ettikleri görüldü.

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YORUM
19.01.2023 13:13
Madde bağımlılığı veya bilmeden ne içindirlerse böyle davranışlar ortaya çıkabiliyor. İnsanlar çok dikkatli olmalı. Saçma video çekimi için yapanları da unutmamak gerek  
 
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