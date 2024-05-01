ZONGULDAK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ZONGULDAK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Zonguldak İli Kozlu İçesi, Esenköy Mahallesi, Abaz Mevki, 151 ada, 4 parsel numaralı satışa konu arsa 733,53 m2 alana sahiptir. Kozlu Belediye Başkanlığının 15.01.2021 tarih ve 99 sayılı yazısına göre taşınmaz Belediye sınırları içinde ve imar planı dâhilindedir. Parsel blok nizam 9 kat, konut ve ticaret imarlıdır. Belediye ve diğer kamu kurumlarına ait alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölgesel olarak gelişmekte olan, talep edilen ve imar yönünden değerli bir alanda kalmaktadır. Parselin ön cephesi Abaz caddesine cephelidir. Parsel hali hazırda kullanımda olmayıp, eğimli arazi yapısına sahiptir.

Adresi : Esenköy Mahallesi Abaz Mevki Kozlu / ZONGULDAK

Yüzölçümü : 733,53 m2

İmar Durumu : Blok nizam, 9 kat, konut ve ticaret alanı imarlı

Kıymeti : 11.002.950,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 11:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 11:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 11:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 11:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.