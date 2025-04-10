Zonguldak Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İmamoğlu eylemlerine katıldığı için Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı.… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 10, 2025

TAHSİN ERDEM KİMDİR?

Tahsin Erdem, 1964 yılında Zonguldak’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Zonguldak'ta tamamlayan Erdem, Dokuz Eylül Üniversitesi İMYO İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe Bölümü'nden mezun oldu. Siyasete Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başlayan Erdem, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Erdem, 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçildi.

30 yıldır mali müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Zonguldak Belediye Başkanı seçildi. Tahsin Erdem evli ve 2 çocuk babasıdır.

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