ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 / 00:01

İhale Amaç Ve Kapsamı:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez İlçesi, Mithatpaşa, Karaelmas ve Terakki Mahallesi, Köprüaltı Sokak sınırları içerisinde, tapuda 95 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan Fevkani Köprüsü’nün enkazının da kaldırılmak suretiyle - yıkımı maliyetinin de yıkım sonrası ortaya çıkacak hurda ve geriye dönüşümü mümkün malzemelerin bedelinden karşılanmak üzere - yıkımı işidir.

İhale Usulü, Tarihi ve Yapılacağı Adres:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddeleri uyarınca, 37 ve devamında belirtilen maddelerde kapalı teklif usulü (artırma) ile 18 Temmuz 2023 tarihinde Salı günü Saat 14:00’ te Zonguldak Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.

Muhammen bedel , Geçici teminat Tutarı ve Kati teminat Oranı :

Muhammen bedel 2.366.150,00 TL + KDV olup; geçici teminat muhammen bedelin %3’ü olan 70.984,50 TL’dir. Kati teminat ise ihale bedelinin % 6’sıdır.

İşin Süresi:

İşe başlama tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 90 (doksan) gündür.

İhale dokümanı Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir. İhaleye teklif verecek istekliler, İdarece onaylı ihale dokümanını ( idari ve teknik şartnameyi ) Fen İşleri Müdürlüğü’nden 5.000,00- (beşbin)TL karşılığında satın alabileceklerdir.

Yeterlilik belgesi için başvuru :

İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler; bir dilekçe ile müracaat ederek, ‘’Bu ihaleye ilişkin idari ve teknik şartname hükümlerine göre Fevkani Köprüsünün enkazının da kaldırılmak suretiyle, hurda ve geriye dönüşümü mümkün malzemelerin bedeli karşılığı yıkımı işini yapmak istediğini ‘’ beyan edecek ve aşağıda sıralanan belge ve bilgileri müracaat dilekçesi ekinde zarf içinde Yeterlilik Komisyonu’na sunulmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü’ne en geç 11.07.2023 tarihinde Salı günü saat 17.00’ye kadar teslim edecektir.

Yeterlilik Komisyonu’na Sunulması Gereken Belgeler:

İhaleye, sadece Yeterlilik Komisyonu tarafından ihaleye katılmaya yeterli görülenler katılabilecektir.

İstekli müracaat dilekçesi ekinde, ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış aşağıda sıralanan ve istenen nitelikteki belgeleri ibraz edecektir:

Gerçek kişiler için ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri, tüzel kişilik adına müracaat ediliyorsa tüzel kişilik adına müracaatta bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi ile noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği. Katılımcının tüzel kişi olması halinde şirket müdürüne veya şirket ortaklarından birine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği. İlk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil sabıkasızlık kaydı (Katılımcının tüzel kişi olması halinde Şirket Müdürüne veya Şirket ortaklarından birine ait olacaktır.) İlk ilan tarihinden sonra alınmış kanuni ikametgahını gösteren belge (Katılımcının tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin adresini gösterir belge) Yeterlik Komisyon kararına ilişkin tebligatların, belirtilen elektronik posta adresine yapılmasını talep ve kabul ettiğine dair beyan dilekçesi İlk ilan tarihinden sonra alınmış mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi

İlk ilan tarihinden sonra alınmış sigorta prim borcu olmadığına dair resmî belge, İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığına dair resmî belge, İlk ilan tarihinden sonra alınmış Zonguldak Belediye Başkanlığı’na (vergi, resim, harç, su, kira, masraf, vs.) borcu olmadığına dair belge; İş Bitirme Belgesi ((muhammen bedelinin %100 inden az olmamak üzere, ihale konuşu işi veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir belgeler (Stadyum, okul, bina, köprü v.b. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.))

J-1) İhaleye tüzel kişilik adına katılınması halinde muhammen bedelinin % 100’ünden az olmamak üzere ihale konusu işi veya benzer işlere ait (stadyum, okul, bina, köprü vb. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.) tek sözleşmeye ilişkin ilk ilan tarihinden sonra noter tasdikli iş bitirme belgesi

J-2) İhaleye gerçek kişi olarak katılınması halinde, ilk ilan tarihinden sonra noter tasdikli katılımcıya ait en az 5 yıllık; inşaat mühendisliği, mimarlık veya makine mühendisliği diploması iş bitirme belgesi olarak kabul edilecektir.

J-3) Ayrıca gerçek ve tüzel kişi katılımcılardan özel sektöre yapılan yıkım işlerinde, yüklenicinin tek bir işe ait ilk ilan tarihinden sonra noter tarafından tasdik edilmiş hak ediş raporları ve faturalar ibraz edilecektir.

Yıkım işlemi yapılacak yapının yerini bildiğine, gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair dilekçe. (yer görüldü belgesi)

İhaleye konu yıkım işinde kullanılacak araç ve ekipmanın yüklenici bünyesinde asgari 3 adet (30-35 tonluk) ekskavatör, 1 adet hidrolik makas kendi öz malı olacağını ve diğer araç ve ekipmanın nasıl temin edilebileceğini gösteren beyan ve taahhüdünü içeren yazılı belge.

Cinsi Kendi özmalı Adet Kiralık Adet Kapasite Ekskavatör 3 (30-35tonluk) 7 (4-35 Ton arası) 4-35 Ton arası Mini Bobcat 1 SuTankeri 3 18 Ton Polim 2 Vinç 2 100 Ton HidrolikMakas 1 1 30 metre HafriyatKamyonu 6 Ambulans 1 Drone, fotoğraf makinası ve ekipmanları 1 adet drone ve 1 adet fotoğraf makinası ile ekipmanları ihalenin bitiminde idareye teslim edilecektir. Teknik özellikleri Teknik şartnamede belirtilmiştir.

İlk ilan tarihinden sonra noter tarafından tasdik edilmiş Y1 yıkım işleri müteahhitliği yetki belgesi;

Sunulacak belgelerdir.

Sunulacak belgeler, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine işin adı ve Yeterlilik komisyonuna sunulacak belgeler olduğu ve isteklinin adı soyadı, unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, telefon numarası ve bildirim yapılacak e-posta adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yerleri istekliler tarafından imzalanır ve mühürlenir ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim edilir.

Yeterlilik Komisyonu gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra tüm isteklilere başvurularının sonucu hakkında bildirimde bulunacaktır. Yeterlilik Komisyonu tarafından alınan karar nihai ve kesin olup; bu nihai karar, ilgililerin beyan ettikleri elektronik posta adresine en geç 14.07.2023 günü saat 17:00’a kadar bildirilecek, yapılan bu bildirimle ilgililer nihai kararı öğrenmiş sayılacaklardır. Kararın geç ulaşmasından dolayı oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

Komisyon tarafından hazırlanan, isteklileri listeleyen ve yeterlilik durumlarını bildiren tutanak, kapalı zarf içinde ihale tarih ve saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim edilecektir.

Yeterlilik belgesi alamayanlar, ihaleye katılamayacaklardır.

Tekliflerin Verileceği Yer ve Saat:

Yeterlilik Komisyonu kararı ile ihaleye katılmaya yeterli görülenler 18.07.2023 tarihinde Salı günü saat 12.00 ‘ye kadar ihale konusu iş için kapalı ve ağız kısmını bizzat kendilerinin kapattıkları içerisinde şartnamede de yer alan aşağıdaki belgelerin ve iç zarfın bulunduğu imzalı, kaşeli dış zarfı Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar ihaleye iştirak edecek olan istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.

İhale Komisyonu’na Sunulmak Üzere, Fen İşleri Müdürlüğü’ne Teslimi Gereken Belgeler:

DIŞ ZARFTA BULUNACAK BELGELER

İç zarf (teklif mektubu) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu. Yeterlilik Komisyonu tarafından verilen Yeterlilik belgesi. Teklifte bulunan kişinin gerçek kişi olması halinde işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise, tüzel kişilik adına teklifte bulunan kişinin işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte noter tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküleri. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tarafından işin ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte tasdik edilmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri İhale kapsamında yapılması gereken tebligatların, elektronik posta adresine yapılmasını kabul ettiğine dair beyan dilekçesi



İÇ ZARFTA BULUNACAK BELGE

İç zarfta bulunacak teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması, mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, İhale konusu işe esas belirlenen muhammen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması zorunlu olup; idari şartnamenin 9. maddesinde ve 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen özelliklere haiz nitelikte olması gerekmektedir.

10 ) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.





