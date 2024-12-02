Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi. Hastanede rezistanstan kaynaklanan yangını fark eden yetkililer, duruma hızla müdahale etti. Çatı katında başlayan yangın, paniğe yol açsa da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbar üzerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi ve yangın tamamen söndürüldü.

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı