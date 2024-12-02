Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi. Hastanede rezistanstan kaynaklanan yangını fark eden yetkililer, duruma hızla müdahale etti. Çatı katında başlayan yangın, paniğe yol açsa da ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbar üzerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek çalışmalara destek verdi ve yangın tamamen söndürüldü.

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktıSamatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

Son Haberler
Erdoğan'ı protesto eden 9 kişiye tutuklama talebi
Erdoğan'ı protesto eden 9 kişiye tutuklama talebi
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı var
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı var
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...
Google Haritalar'da ‘Hız Tuzağı’ gitti, ‘Polis’ geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor...
Antik çağın gizemli oyun dünyası! Çocuklar nasıl eğleniyordu? İşin uzmanları anlatıyor...
Antik çağın gizemli oyun dünyası! Çocuklar nasıl eğleniyordu? İşin uzmanları anlatıyor...
Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu
Kars eksi 12'yi gördü her yer buz tuttu