Zonguldak Çaybel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Zonguldak Çaybel marangoz olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

25-30 yaş aralığında

Adli sicil kaydı bulunmayan

En az lise mezunu

Marangozluk sertifikasına sahip olmak

Marangozluk alanında deneyime sahip

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde ikameti bulunan

Askerliğini yapmış olan

B sınıfı ehliyeti olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kayıt belgesi

İkametgâh

Sağlık raporu