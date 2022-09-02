Zonguldak Çaybel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Zonguldak Çaybel marangoz olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek olmak
25-30 yaş aralığında
Adli sicil kaydı bulunmayan
En az lise mezunu
Marangozluk sertifikasına sahip olmak
Marangozluk alanında deneyime sahip
Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde ikameti bulunan
Askerliğini yapmış olan
B sınıfı ehliyeti olan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kayıt belgesi
İkametgâh
Sağlık raporu
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