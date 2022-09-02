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Zonguldak Çaybel işçi alacak

Zonguldak Çaybel, marangoz olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 15:06
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Zonguldak Çaybel işçi alacak

Zonguldak Çaybel işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Zonguldak Çaybel marangoz olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

25-30 yaş aralığında

Adli sicil kaydı bulunmayan

En az lise mezunu

Marangozluk sertifikasına sahip olmak

Marangozluk alanında deneyime sahip

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesinde ikameti bulunan

Askerliğini yapmış olan

B sınıfı ehliyeti olan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kayıt belgesi

İkametgâh

Sağlık raporu

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