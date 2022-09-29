Zonguldak Çaybel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Zonguldak Çaybel, geçici olarak makine teknisyeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek olmak

22-35 yaş aralığında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Zonguldak’ta ikamet etmek

Meslek liselerinin makine bölümünden mezun olmak

B-C sınıfı ehliyete sahip olmak

En az bir yıl deneyimli olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

İkametgah