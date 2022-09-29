Zonguldak Çaybel işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Zonguldak Çaybel, geçici olarak makine teknisyeni olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek olmak
22-35 yaş aralığında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Zonguldak’ta ikamet etmek
Meslek liselerinin makine bölümünden mezun olmak
B-C sınıfı ehliyete sahip olmak
En az bir yıl deneyimli olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
İkametgah
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