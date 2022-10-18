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Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi işçi alacak

Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi 2 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:08
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Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi işçi alacak

Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi işçi alacak
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Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi bünyesine 2 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Çaydeğirmeni’nde ikamet etmek,

En az lise mezunu olmak,

Askerliğini yapmış olmak.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus aile kayıt örneği,

İkametgah belgesi,

Sağlık Kurulu Raporu,

Adli sicil kaydı,

Diploma.

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