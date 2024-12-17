Zonguldak Ereğli'de alkollü sürücünün otomobili tankerle bariyer arasında sıkıştı! 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zonguldak Ereğli'de alkollü sürücünün otomobili tankerle bariyer arasında sıkıştı! 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, tanker ve bariyer arasında sıkışarak kaza yaptı. Gece saatlerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, Ereğli-Alaplı kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yaşandı. 34 VL 6999 plakalı otomobilin sürücüsü Umut Aydemir, trafikte makas atarak ilerlediği sırada, önündeki Davut Pirinç yönetimindeki 31 APY 908 plakalı tankerin sağından hızla geçmeye çalıştı. Ancak Aydemir'in kontrolünü kaybetmesiyle otomobil, tankerle bariyer arasında sıkışarak metrelerce sürüklendi.

Kazanın ardından sürücü Umut Aydemir ve araçta bulunan Ömer Faruk Yüksel ile Yunus Aydemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Umut Aydemir’in 2,23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza anı, başka bir aracın içinden cep telefonuyla kaydedildi ve görüntülerde otomobilin tankere çarptığı an net bir şekilde görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer alkollü araç kullanımının ciddi tehlikelerine bir kez daha dikkat çekti.

Zonguldak Ereğli'de alkollü sürücünün otomobili tankerle bariyer arasında sıkıştı! 3 yaralı

Zonguldak Ereğli'de alkollü sürücünün otomobili tankerle bariyer arasında sıkıştı! 3 yaralı

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