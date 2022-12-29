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Engelli sınıf arkadaşlarını dövdüler. Lisede skandal görüntü

Akran zorbalığı ile ilgili yaşanan skandallara, Zonguldak Ereğli'de bir yenisi eklendi. Ereğli'deki bir lisede engelli öğrenciye sınıf arkadaşları tarafından şiddet uygulandı, dalga geçilip kameraya alındı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 02:09
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Zonguldak Ereğlide bir lisede öğrenciler engelli arkadaşlarına şiddet uyguladı

Engelli sınıf arkadaşlarını dövdüler. Lisede skandal görüntü
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup, o anları da telefonla kayda aldı.

Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ereğli'de bir meslek lisesinde kayda alınan görüntülerde engelli öğrenciye, sınıf arkadaşları tarafından yapılan zulüm saniye saniye kaydedildi. Engelli öğrencinin yaşadığı zor anlar, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Arkadaşlarının rahatsızlığını hiçe sayarak alay eden, M.D., Y.U., C.E isimli öğrenciler, N.G' isimli engelli öğrenciyi dakikalarca darp etti. 

ÇOCUK ŞUBE AMİRLİĞİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

N.G'yi darp ettikten sonra, yere yatırarak zorla şınav çektirmeye çalıştıkları öğrenilen 10 öğrenciye okul disiplin kurulu tarafından uzaklaştırma cezası verildi. Olaya karışan öğrencilerden 4'ü gözaltına alınarak Çocuk Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.

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