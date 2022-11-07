Zonguldak Karadeniz Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Zonguldak Karadeniz Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alınacak.

Adaylar başvurularını 8 Kasım 2022 tarihine kadar aile Bakanlığı vakifilan internet sitesi üzerinden Online olarak yapacaklardır.1 büro görevlisi ve 1 sosyal yardım ve inceleme görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

18 - 35 yaş arasında olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak,

2021-2022 yıllarında yapılan KPSS sınavından KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Son bir aydır Karadeniz Ereğli ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.