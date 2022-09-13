Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sayfasında yer alan bilgilere göre, Zonguldak ili Karadeniz Ereğlisi Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alınacaktır.

Alınacak personeller sürekli kadroda olmak üzere 1 aşçı yardımcısı ve 1 büro işçisi olarak görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 15 Eylül 2022 tarihine kadar Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak Numara 39/Z106 Karadeniz Ereğli adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

En az 6 aydır Karadeniz Ereğlisi ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Aşçı yardımcısı alımı için (1 kişi)

En az ortaokul mezunu olmak,

Kadın olmak ve görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Büro işçisi alımı için (1 kişi)

En az üniversite mezunu olmak,

Grafik tasarım üzerine eğitim almış olmak, Görsel İletişim Tasarımı bilgisayar destekli grafik tasarım kurumsal kimlik web arayüz tasarımı görsel senaryo çizim uygulamalarında tecrübe sahibi olmak,

25 yaşından büyük olmamak,

Kadın olmak ve görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.