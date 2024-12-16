Zonguldak Limanının rengi değişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir yağış uyarıları yapıyordu. Uyarıların ardından Zonguldak'ta yağmur etkili oldu. Kent merkezinde hafta sonu etkili olan yağış, aralıklarla haftanın ilk gününde de devam etti.

Acılık Deresi ile birleşen Çaydamar ve Üzülmez Dereleri'nde yağışların ardından taşınan çamur ve atıklar, Zonguldak Limanı'na ulaştı.

​​​​​​​

Zonguldak Limanı, taşınan çamur birikintileriyle sarıya boyanırken deniz ile arasında renk ayrımı ortaya çıktı.

​​​​​​​

Öte yandan bazı yük gemileri ise yük boşaltma ve doldurma için liman dışındaki bekleyişlerini sürdürdü.