Zonguldak Limanının rengi değişti

Kaynak: İHA
Zonguldak Limanının rengi değişti

Zonguldak'ta yağan yağmurların ardından Zonguldak Limanının rengi değişti. Toprak ve çamurlar, limanı sarı renge boyadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir yağış uyarıları yapıyordu. Uyarıların ardından Zonguldak'ta yağmur etkili oldu. Kent merkezinde hafta sonu etkili olan yağış, aralıklarla haftanın ilk gününde de devam etti.

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Acılık Deresi ile birleşen Çaydamar ve Üzülmez Dereleri'nde yağışların ardından taşınan çamur ve atıklar, Zonguldak Limanı'na ulaştı.

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Zonguldak Limanı, taşınan çamur birikintileriyle sarıya boyanırken deniz ile arasında renk ayrımı ortaya çıktı.

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Öte yandan bazı yük gemileri ise yük boşaltma ve doldurma için liman dışındaki bekleyişlerini sürdürdü.

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