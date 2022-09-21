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Zonguldak Perşembe Belediyesi işçi alacak

Zonguldak Perşembe Belediyesi, geçici olarak 6 ay çalıştırmak üzere beden işçisi olan 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:35
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Zonguldak Perşembe Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Zonguldak Perşembe Belediyesi, geçici olarak 6 ay çalıştırmak üzere beden işçisi olan 4 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Perşembe beldesi ve çevre köylerinde ikamet etmek

En fazla 40 yaşında olmak

Askerliğini yapmış olmak

En az ortaokul mezunu olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Diploma

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

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