Zonguldak Perşembe Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Zonguldak Perşembe Belediyesi, geçici olarak 6 ay çalıştırmak üzere beden işçisi olan 4 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Perşembe beldesi ve çevre köylerinde ikamet etmek
En fazla 40 yaşında olmak
Askerliğini yapmış olmak
En az ortaokul mezunu olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Diploma
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
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