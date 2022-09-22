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Zonguldak Perşembe Belediyesi personel alacak

Zonguldak Perşembe Belediyesi 4 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:36
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Zonguldak Perşembe Belediyesi personel alacak

Zonguldak Perşembe Belediyesi personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Zonguldak ili Perşembe Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 beden işçisi alınacaktır. Alınacak personeller geçici süreli kadroda istihdam edileceklerdir.

Adaylar başvurularını 23 Eylül 2022 tarihine kadar Merkez Mahallesi Perşembe Belediyesi Çaycuma Zonguldak adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

Perşembe beldesi ve çevre köylerinde ikamet ediyor olmak,

En fazla 40 yaşında olmak,

Askerlik görevini yapmış olmak,

En az ortaokul mezunu olmak,

Beden işlerinde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak şartları aranmaktadır.

İSTENEN BELGELER

Kimlik fotokopisi,

İkametgah belgesi,

Diploma fotokopisi,

Sabıka kaydı,

Sağlık raporu.

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