Zonguldak sis altında kaldı

İHA'nın haberine göre, Zonguldak'ta 20 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklığının dün gece itibariyle aniden 11 dereceye düşmesi üzerine şehir merkezi sisle kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Sis şehir merkezine kıyasla yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi.

Yoğun sis kara ulaşımının yanı sıra deniz ulaşımını da etkiledi. Aniden düşen hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yeniden yükselmesi bekleniyor.