Zonguldak Valisi: Kaçak ocaklarda ‘Cezasızlık’ dönemi sona erdi

Vali Hacıbektaşoğlu, ayrıca Yargıtay’ın verdiği bozma kararıyla kaçak ocaklarda uygulanan 'cezasızlık' durumunun ortadan kaldırıldığını belirtti.

Genişletilmiş güvenlik ve asayiş toplantısının ardından basına bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, “İlimizdeki kaçak ocaklar özel bir sorun oluşturuyor. 1 Temmuz-9 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan 167 denetimde, 96 kaçak ocak kapatıldı ve 61 bin ton kaçak kömür ele geçirildi. Önceki yıllarda alınan tedbirlerin yanı sıra mevzuat değişikliklerini dikkate alarak kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik ve çalışmalarımızı sürdürdük. Kaçak madenciliği sonlandırmak için kararlıyız. Tolerans göstermeyeceğiz ve uygulama ile bu faaliyetlere karşı etkin mücadele edeceğiz” dedi.

Kaçak Ocaklarda ‘Cezasızlık’ Dönemi Sona Erdi

Kaçak ocak sahiplerinin adli ceza almamasıyla ilgili soruya yanıt veren Vali Hacıbektaşoğlu, “Kanun değişikliği olmamasına rağmen, yerel mahkemenin cezasızlık uygulaması Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, kaçakçılığın orman kanununa göre cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Böylece, yargı kararıyla cezasızlık durumu ortadan kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

Sorun Çözülmüş Görünüyor

Yargı kararının düzeltilmemesi durumunda mevzuat değişikliği için Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Adalet Bakanlığı’na başvuracaklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Ancak mevcut yargı kararı ile cezasızlık durumu sona erdi. Kabahatler kanununa göre işlem yapılması sağlandı ve kaçakçılıkta kullanılan malzemelerin müsaderesi mümkün hale geldi. Sorunun çözüldüğünü düşünüyoruz ve süreci takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Geçimle Açıklanamaz: Kaçak Ocakçılara İş İmkanı Sunulacak

Kaçak madenciliğin geçimle açıklanamayacağını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Kaçak madencilikten geçinen herkes için iş bulma konusunda kararlıyız. Bu geçimle izah edilecek bir konu değil ve bu sorunu tamamen gündemimizden kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.