Zonguldak'da kontrolden çıkan nakliye kamyonu yan döndü

Kaynak: İHA
Zonguldak'da kontrolden çıkan nakliye kamyonu yan döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşya yüklü nakliye kamyonu kontrolden çıkarak devrildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşya yüklü nakliye kamyonu kontrolden çıkarak devrildi.

Zonguldak Ereğli ilçesi Kaditarlası mevkiinde M.S. idaresindeki 67 LZ 373 plakalı bir nakliye kamyonu, rampadan çıkarken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu geri kayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ve polis ekipleri, gerekli işlemleri tamamladı. Devrilen kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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