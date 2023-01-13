14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kaza yaptı, aracını bırakıp gitti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobiliyle kaza yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı iddia edilen sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:23
Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaza yaptı, aracını bırakıp gitti

Kaza yaptı, aracını bırakıp gitti
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi’nde, Çarşı istikametinden istasyon istikametine ilerleyen E.K. kullandığı 67 ABF 732 plakalı otomobil terminal kavşağında dönen başka araca çarparak orta bankete çıktı.

Sürücünün kaza sonrası olay yerinden ayrıldığı iddia edildi. Kazayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu.

Sürücüsünün olmadığı araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Sürücü hakkında idari para cezası uygulandı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
2
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
3
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
4
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
5
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
6
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿CHP'li Özgür Özel'in iddialarının ardından.... 'İhale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
7
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Burkina Faso’da camiye saldırı 9 ölü
﻿Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
﻿Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
﻿Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
﻿Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı 1 polis yaralı
﻿Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı 1 polis yaralı
﻿Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı 1 polis yaralı
﻿Litvanya-Letonya boru hattında patlama
﻿Litvanya-Letonya boru hattında patlama
﻿Litvanya-Letonya boru hattında patlama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.