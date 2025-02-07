Zonguldaklı madenciler deprem şehitlerini unutmadı

Zonguldak Dernekleri Federasyonu ve Bursa Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde 9 Şubat gecesi bir anma programı düzenlenecek.

Zonguldaklı madencilerden oluşan koro, Kahramanmaraş depreminin yıldönümünde deprem şehitlerini yaad edip bir etkinlik gerçekleştirecek.

ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, deprem felaketinde devlet ve millet elele yüzyılın seferberliğinin başlatıldığını hatırlatarak, "Bizler de Zonguldak Dernekleri Federasyonu olarak kayıtsız kalmadık. Bu manada öncelikli olarak ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ta 15 gün boyunca mobil aşevi kurduk ve 3 öğün sıcak yemek dağıttık. Yine bölgeye acil ihtiyaç malzemelerinde oluşan yardım tırlarımızı sevk ettik. Bir nebze de olsa yaralara merhem olmaya çalıştık.

Hemen akabinde depremde "Kömür İçin Değil Ömür İçin Buradayız" diyerek arama kurtarmada Türkiye'nin umudu, Zonguldak'ın gururu olan madencilerimiz ile müsemma Zonguldak Madenciler Mahallesi adını verdiğimiz prefabrik evlerden oluşan yaşam alanlarını en kısa zamanda tamamlayarak deprem mağduru vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Arama kurtarmada, barınma ve ısınmada şimdilerde moral ve motivasyonda her zaman depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Pazar günü Bursa'da deprem şehitlerimizi anacağımız 9 Şubat Pazar günü 19'daki programımıza tüm halkımız davetledir" dedi.