Alaplı İlçesinde Balıkcı Tezgâhlarda kilosu 100 TL’den satışa sunulan hamsi, kısa sürede vatandaşın ilgisini çekti. Balıkçılar, "Biz kazanırken halk da yesin istiyoruz. Kimse balıksız kalmayacak" diyerek kampanyayı duyurdu.
Karadeniz’de hamsi bolluğunun başlamasıyla fiyatlarda düşüşün sürebileceği belirtilirken, Alaplı’da balıkçılar arasındaki rekabetin de artması bekleniyor.
Zonguldaklılar hamsiye doyacak
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balıkçılar, vatandaşın sofrasına yeniden balık girmesi için fiyatları aşağı çekti.
Kaynak: İHA