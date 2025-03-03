Zonguldakspor Can Güven'le yollarını ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldakspor Can Güven'le yollarını ayırdı

TFF 3.Lig takımı Zonguldakspor FK teknik direktör Can Güven’le yollar ayrıldı.

TFF 3.Lig takımı Zonguldakspor FK üste üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Can Güven’le yollarını ayrıldı.

GÜVEN'DEN VEDA MESAJI

Teknik direktör Can Güven, "Zonguldakspor’da sezon başından bu yana sürdürdüğüm teknik direktörlük görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle Başkanımız Harun Demir’e Sportif AŞ Başkanımız Hakan Hürfikir’e tüm yönetim kurulu üyelerine ve futbolculara bundan sonraki lig sürecinde başarılar diliyorum.

Zonguldakspor’da çalışmak büyük bir zevkti. Burada bulunduğum süre içinde mutlu ve güzel günler geçirdim. Her şey için teşekkür ediyorum. Futbolun içinde ayrılıklar da var. Zonguldak şehri ve Zonguldakspor meslek kariyerimin bir köşesinde her zaman güzel bir anı olarak kalacaktır" dedi.

Son Haberler
Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon TL ceza
Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon TL ceza
Erman Toroğlu "Mourinho Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadı"
Erman Toroğlu "Mourinho Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadı"
Zonguldakspor Can Güven'le yollarını ayırdı
Zonguldakspor Can Güven'le yollarını ayırdı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma
İYİ Parti'den AKP'ye geçti, EYT fikri bir anda değişti! Emekliler bu sözlere fena kızacak
İYİ Parti'den AKP'ye geçti, EYT fikri bir anda değişti! Emekliler bu sözlere fena kızacak