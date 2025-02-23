Zonguldak’ta 121 köy yoluna ulaşıma 'kar' engeli (23 Şubat 2025)

Zonguldak'ta 4 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 50 santime kadar ulaşırken, ana yollar açık tutuluyor. Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Üniversitesi sınavına gitmek için yola çıkan öğrenciler ise, kar nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde toplu taşıma araçları ve özel araçların geçişine izin verilmedi, bu yüzden öğrenciler ve veliler sınav salonlarına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri üniversite yollarını açık tutmaya çalışırken, üşüyenlere çorba ikramında bulundu.

Devrek ilçesinden özel aracıyla çocuğunu sınava getiren İlker Akalınlı, "Karda ayakkabılarımız ve kıyafetlerimiz ıslak bir şekilde gittiler. Titreye titreye sınava girecekler" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

