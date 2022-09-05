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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 5'inci kattan düşen 2 yaşındaki erkek bebek, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 06:00
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Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü

Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düştü
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Olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, binanın 5'inci katından zemine düşen Ürdün uyruklu Viaruf Asasleh bebeği görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek, önce özel bir hastanede tedavi altına alındı. Entübe edildiği öğrenilen bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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