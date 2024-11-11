Zonguldak’ta akademisyenlerin de içinde olduğu 5 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta, 2013 yılında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ile Yabancı Dil Sınavı (YDS) sorularının çalınmasına ilişkin, FETÖ üyesi olduğu iddia edilen, aralarında 2 akademisyenin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 2013 yılında "sizin için hayırlı olacak" denilerek örgüt evine götürüldüğü ve burada kendilerine sınav sorularının verildiği öne sürüldü. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, terör örgütünün evinde soruları alan 5 kişiyi tespit ederek operasyon düzenledi. Ankara ve Rize'de yaşayan 2 akademisyen ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "terör örgütü üyesi olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğratma suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldı. 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, önce akademisyen R.K. ile R.Ç. adliyeye sevk edildi. Ardından da akademisyen M.H.K.F. ile S.Ç. ve E.T. adliyeye götürüldü.

​​​​​​​​​​​​​​Şüphelilerden birinin annesi adliye önünde fenalık geçirince, polisler kendisine yardım etti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.Ç. tutuklanırken, 2'si akademisyen 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.