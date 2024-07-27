Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu

Zonguldak'ta aniden bastıran kuvvetli yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkili olarak görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz kıyıları için yaptığı yerel kuvvetli yağış uyarılarının ardından, Zonguldak'ta yağışlar etkisini gösterdi.

Bulut geçişleriyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli yağışlar, görüş mesafesinde ciddi düşüşlere neden oldu.

Zonguldak Valiliği, yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yağışların kısa süre içinde etkisini azaltması bekleniyor.

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