Zonguldak'ta araç nehre uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta araç nehre uçtu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde bir akaryakıt istasyonunda el freni çekilmeyen araç, kayarak nehre uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç deniz polisi ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Gülüç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mesut D., akaryakıt istasyonunda alışveriş yapmak üzere aracını park etti. Ancak el frenini çekmeyi unuttuğu araç, kayarak istasyonun yanındaki nehre uçtu.

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Durumu gören vatandaşlar ve araç sahibi, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte Karadeniz Ereğli'de yeni kurulan deniz polisi arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Deniz polisi ekipleri, halatlar yardımıyla aracı sudan çıkardı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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