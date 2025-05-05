Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: İHA
Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Valiliği'nde düzenlenen Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı. Toplantıda terörle mücadeleden uyuşturucu operasyonlarına kadar pek çok başlık masaya yatırıldı. Vali Hacıbektaşoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, kentte yürütülen güvenlik faaliyetleri bütün yönleriyle ele alındı.

Toplantıda özellikle kaçak maden ocaklarına yönelik denetimlerin durumu ve alınacak yeni önlemler değerlendirildi. Mali ve organize suçlarla mücadeleye dair güncel gelişmeler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında süren operasyonlar ve asayişin genel durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

Düzensiz göçle ilgili alınan tedbirlerin gözden geçirildiği toplantıda, okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri ve bu alandaki uygulamaların artırılması da gündeme geldi. Ayrıca siber suçlarla mücadele konusunda yürütülen yöntemler ve planlamalar da detaylı şekilde ele alındı.

Toplantının sonunda, güvenliğin sağlanması adına kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

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