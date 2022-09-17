17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AVM güvenlik görevlisi tartıştığı öğretmeni bacağından bıçaklandı

AVM güvenlik görevlisi tartıştığı öğretmeni bacağından bıçaklandı

Zonguldak'taki bir AVM'de güvenlik görevlisi tartıştığı Matematik öğretmenini eşinin yanında bacağından bıçaklandı. Zanlı gözaltına alındı

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:32
Takip Et

Zonguldak'ta AVM'nin güvenlik görevlisi, 'park' nedeniyle tartıştığı öğretmeni bacağından bıçakladı

AVM güvenlik görevlisi tartıştığı öğretmeni bacağından bıçaklandı
+
Aa
-

Zonguldak'taki olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Matematik öğretmeni Gökbil Y., iddiaya göre aracını AVM girişine bırakarak eşiyle birlikte kahve almak kafeye girdi.

Bu sırada arkasından gelen AVM'nin güvenlik görevlisi, Gökbil Y.'yi, aracını bulunduğu yerden çekkesi için uyardı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Mehmet Ali H., yanında bulunan bıçakla Gökbil Y.'yi bacağından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gökbil Y.'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan bir sağlık çalışanı yaparken, yaralı öğretmen, gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali H., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
2
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
4
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
5
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
6
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
7
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.