Zonguldak'ta bal üreticisinin barakası yandı



Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yakademirciler köyü kırsalında Mehmet Ali Eyidoğan'ın bal üretimi yaptığı alandaki barakadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman arazözleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Baraka tamamen yanarken, içerideki üretim ekipmanları da zarar gördü.



İlk belirlemelere göre güneş panellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangının sebebi araştırılıyor.