Zonguldak'ta baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Zonguldak'ta baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kavgada baltayla 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Barış K., Tülay K. ve eşi Tayfur K.'nin yaralanmasına sebep olan şüpheliler M.D. ve E.D. isimli yaşı küçük iki çocuğun yanı sıra İdris D., Gül K., Kemal D., Uğur K. ve Zara D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla ifadeleri alınan şüphelilerden İdris D. (34), Uğur K. (30) ve Kemal D. (30) hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer 4 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

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