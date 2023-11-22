Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde karadan, denizden ve havadan devam ediyor.

KAYNAK: AA
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 1

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 2

Günün aydınlanmasıyla denizden ve havadan da yeniden arama çalışmalarına başlandı.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 3

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp personelin bulunması için karadan, denizden ve havadan çalışma yürütülüyor.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 4

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 5

Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 6

Öte yandan fırtına nedeniyle ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisinin de yakıtının denize yayılmaması için ekipler, bariyer kurarak önlem aldı.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 7

Kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtınada ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti.

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 8

Gemideki yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti

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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 9
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 10
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 11
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 12
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 13
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 14
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 15
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 16
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 17
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 18
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Zonguldak'ta batan geminin personelini arama çalışmaları sürüyor 19
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