Zonguldak'ta boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: DHA
Zonguldak'ta boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çöp atmak için evden çıkan anne C.K., eve geri döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boynuna ip dolanmış halde buldu.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. İddiaya göre anne C.K., çöp atmaya çıkıp eve geri döndüğünde, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz yatarken buldu. Annenin yardım çığlıklarını duyarak gelen üst kat komşusu ise çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Efe Mahmut Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Anne C.K. ile baba M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Baba M.K. daha sonra polis eşliğinde morga gelerek oğlunun cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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