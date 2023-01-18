Zonguldak'ta çatıda çıkan yangın hasara yol açtı

Zonguldak Çaydamar Mahallesi Filiz Sokak'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. (AA)