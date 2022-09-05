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Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant , tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:47
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Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Sezai Nalbant (51), Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak'ta 29 Ağustos'ta hareket halindeki çöp kamyonundan dengesini kaybederek düştü.

Başını asfalta çarparak yaralanan Nalbant, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nalbant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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