Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sezai Nalbant (51), Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak'ta 29 Ağustos'ta hareket halindeki çöp kamyonundan dengesini kaybederek düştü.
Başını asfalta çarparak yaralanan Nalbant, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nalbant, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
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